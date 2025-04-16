Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Донька найстаршої матері спала на дошках і брудному матраці: опікунка розповіла невідомі факти

Як відбулося слухання справи щодо доньки Підвербної

Наразі розпочалися судові засідання, на яких має вирішитися – чи залишиться Анна з опікункою, чи її повернуть до матері. У судовій залі Валентина Підвербна негативно висловилась про тимчасову опікунку своєї доньки Анни.

Я в 65 років народила, а зараз нехай вона народить. А ні – так віддайте. У вас же є там діти, так віддайте, нехай ростить. Я її ненавиджу!

– сказала найстаріша породілля України.

На це тимчасова опікунка Анни Підвербної Олена Ятченко зазначила, що систематично чує подібні заяви від 80-річної жінки.

"Я нічого нового сьогодні не почула. Я вже звикла до її такого способу життя і способу поведінки. Вона така є. І як бідна дитина 12 років це терпіла?" – каже Олена.

Відомо, що Валентина Підвербна народила дитину у 65 років після штучного запліднення, після чого у Книзі рекордів України її назвали "Найстаршою матір'ю". Анна жила разом з нею 12 років, поки у квітні 2023 року у соцмережі не з'явилися її дописи, де дівчинка розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері.

Після цього виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення вилучити дитину з родини. Спершу Анну доправили до лікарні, згодом — до центру соціально-психологічної реабілітації. Через рік Анна потрапила до родини Олени Ятченко, яка навесні 2024 року взяла над нею тимчасову опіку.

За словами тимчасової опікунки, наразі Анна розвивається, а у музичній школі вже добре грає на флейті. Також Олена зазначила, що за рік дівчинка почала краще вчитися, дитині також подобається шити, в'язати, плести браслети.

Дитина тільки почала жити. Вона тільки побачила, що можна спокійно проводити час, спокійно навчатися. Вона хоче наздогнати дитинство, але як це можна наздогнати. Старається вона все. Хоче і квітку якусь посадити, і ми котика завели, якого вона захотіла. Кішечка. І зараз ми чекаємо, що скоро будуть кошенята. Вона дуже щаслива,

– сказала Олена Ятченко.

У суді найстаріша мати України Валентина Підвербна казала, що опікунка нібито забороняє бачитися їй з донькою. Проте підтвердила, що Анна приходила вітати її з днем народження, цю ж інформацію підтвердила і тимчасова опікунка.

"Це наша спільна ініціатива. Я питала, чи бажає вона до мами сходити. Вона сказала, що так. І ми вирішили. Ми порадилися з нею, які квіти, який подарунок..." – сказала Олена.

Директорка міського центру соціальних служб Людмила Мазур каже, що може зрозуміти емоційну поведінку Підвербної, адже жінка хоче повернути дитину.

На наступному засіданні, за словами судді Юрія Овсієнка, справу почнуть розглядати по суті, але надалі засідання будуть закритими.