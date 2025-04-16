Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильое.

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Как состоялось слушание дела в отношении дочери Подвербной

Сейчас начались судебные заседания, на которых должно решиться – останется ли Анна с опекуншей, или ее вернут к матери. В судебном зале Валентина Подвербная негативно высказалась о временной опекунше своей дочери Анны.

Я в 65 лет родила, а сейчас пусть она родит. А нет – так отдайте. У вас же есть там дети, так отдайте, пусть растит. Я ее ненавижу!

– сказала самая старая роженица Украины.

На это временная опекунка Анны Подвербной Елена Ятченко отметила, что систематически слышит подобные заявления от 80-летней женщины.

"Я ничего нового сегодня не услышала. Я уже привыкла к ее такому образу жизни и образу поведения. Она такая есть. И как бедный ребенок 12 лет это терпел?" – говорит Елена.

Известно, что Валентина Подвербная родила ребенка в 65 лет после искусственного оплодотворения, после чего в Книге рекордов Украины ее назвали "Самой старшей матерью". Анна жила вместе с ней 12 лет, пока в апреле 2023 года в соцсети не появились ее сообщения, где девочка рассказала о физическом и психологическом издевательстве со стороны матери.

После этого исполнительный комитет Черниговского городского совета принял решение изъять ребенка из семьи. Сначала Анну доставили в больницу, впоследствии - в центр социально-психологической реабилитации. Через год Анна попала в семью Елены Ятченко, которая весной 2024 года взяла над ней временную опеку.

По словам временной опекунки, сейчас Анна развивается, а в музыкальной школе уже хорошо играет на флейте. Также Елена отметила, что за год девочка начала лучше учиться, ребенку также нравится шить, вязать, плести браслеты.

Ребенок только начал жить. Он только увидел, что можно спокойно проводить время, спокойно учиться. Она хочет догнать детство, но как это можно догнать. Старается она все. Хочет и цветок какой-то посадить, и мы котика завели, которого она захотела. Кошечка. И сейчас мы ждем, что скоро будут котята. Она очень счастлива,

– сказала Елена Ятченко.

В суде старейшая мать Украины Валентина Подвербная говорила, что опекунша якобы запрещает видеться ей с дочерью. Однако подтвердила, что Анна приходила поздравлять ее с днем рождения, эту же информацию подтвердила и временная опекунша.

"Это наша совместная инициатива. Я спрашивала, желает ли она к маме сходить. Она сказала, что да. И мы решили. Мы посоветовались с ней, какие цветы, какой подарок..." – сказала Елена.

Директор городского центра социальных служб Людмила Мазур говорит, что может понять эмоциональное поведение Подвербной, ведь женщина хочет вернуть ребенка.

На следующем заседании, по словам судьи Юрия Овсиенко, дело начнут рассматривать по существу, но в дальнейшем заседания будут закрытыми.