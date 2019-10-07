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      Старинный автомобиль на улицах Львова: фото и видео первого такси

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      Во Львове презентовали первое автотакси, которому уже 90 лет. Его в Украину привезли супруги, увлекающиеся ретро-техникой. Автомобиль практически полностью аутентичен, а сейчас еще и отреставрирован.

      Светлана с мужем Евгением ретроавтомобилями увлекаются уже давно. Чтобы привезти этот автомобиль из-под Парижа в Украину, пришлось приложить немало усилий. Два года уговаривали чету французов продать его, а еще три заняла перевозка и документация.

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      "На первый осмотр мы ездили вместе с мужем, и он сказал: "Нет, это невозможно, как ты, наши законы, наша таможня, как это привезти, как это сделать, как отреставрировать". Он не поверил", – рассказала владелица автомобиля Светлана Кравс.

      Ретроавтівка
      Владельцы автомобиля

      Однако Светлана, с первого взгляда полюбив этот старенький Citroen, сделала невозможное. Машина обошлась в 20 тысяч евро и еще более 10 тысяч на реставрацию. Такого класса автомобилей в Украине до сих пор не было, по международной классификации – это винтаж. Да и во Львове такие машины были первыми автотакси, они по львовским улочкам ездили в конце 20-х – начала 30-х годов 20 века.

      Во Львове появилось такси чуть позже и те машинки, которые ездили по городу, это были именно этой модели. Она называется Citroen АС от названия производителя Андре Ситроена. Это 4-цилиндровый и вид кузова это берлина,
      – сообщила владелица автомобиля Светлана Кравс.

      Машина специфическая в управлении, ведь она не такая, как современные. "Противоположные скорости. Хочешь включить первую, то есть назад, вторая – вперед. Это специфическая машина, это не скоростная, а туристического класса автомобиль. Здесь трехступенчатая коробка передач, три скорости всего-навсего", - рассказал муж владелицы автомобиля Евгений Кравс.

      Ретроавтівка
      Ретроавтомобиль

      Здесь нет ключа зажигания, кнопка такая примерно, как в Формуле-1. Весь металл, как должно быть. Полностью едет, заводится генератор, карбюратор, двигатель, свечи – все как должно быть, все родное,
      – добавил Евгений Кравс.

      В то время во Львове было чрезвычайно модно все французское. В своем гараже такую машину имели и графы Потоцкие. Очень любила ездить на такой машине и мама Альфреда Потоцкого.

      "Когда она уезжала, то все знали, что едет Бетка. Это Эльжбета Потоцкая. И злостные галичанки говорили: "о, госпожа снова приобрела новую шляпку и хочет ею похвастаться", - объяснила искусствовед Оксана Козанкевич.

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      В захвате от ретроавтомобиля и львовяне. "Ощущение – машина времени. Могу сравнить с современной машиной, но в данном случае это очень такой хороший момент перемещения во времени. Почувствовать весь этот дух времени, той эпохи", – рассказал львовянин Виктор. Всего таких автомобилей в 1929 году выпустили 3 тысячи штук.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Львова История Авто
      Источник: 24 канал
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