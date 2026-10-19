Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, перебои в работе спутниковой связи напрямую влияют на боевую эффективность украинских сил. Проблемы возникают как при перемещении наземного транспорта, так и во время полетов ударных беспилотников.

Что известно о трудностях на фронте из-за проблем с использованием сервисов Starlink / Starshield?

По словам главы государства, о технических сложностях доложил Главнокомандующий ВСУ на основе отчетов с передовых подразделений. Ограничения в наибольшей степени затрагивают беспилотные аппараты типа "Мидстрайк" и скоростные средства перехвата реактивных ударных дронов.

"К сожалению, мы фиксируем, что на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130 – 161 километр в час. Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего "Мидстрайков" и перехватчиков реактивных "Шахедов". Сегодня на всех уровнях это необходимо еще раз обсудить с партнерами. Скорость имеет значение для защиты жизни", – отметил президент.

Производство турелей и дефицит систем противовоздушной обороны

Параллельно военные и правительственные чиновники согласовали наращивание заказов на производство стационарных и мобильных турелей. Совместно с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными Силами принято решение максимально ускорить производственные и финансовые цепочки для противодействия вражеским дронам.

В то же время на уровне международных контактов сохраняются задержки с поставками защитного вооружения. Министр обороны, министр иностранных дел и руководство Офиса президента получили задание активизировать коммуникацию по вопросам средств ПВО в связи с невыполнением отдельных политических договоренностей и отсрочкой поставок со стороны Министерства войны США.

Массированные атаки по подстанциям и угрозы для энергосистемы

Во время совещания особое внимание было уделено последствиям последних российских ударов по инфраструктуре. Зафиксированы повреждения 28 подстанций и ряда важных энергообъектов, где ремонтные бригады уже проводят аварийное восстановление линий и трансформаторов.

Напомним, ранее мы писали, что враг сосредоточился на системных ударах по узловым подстанциям и генерации перед началом зимы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за поражения оборудования и похолодания компания Укрэнерго была вынуждена вводить аварийные и повременные графики отключений света в большинстве регионов страны.