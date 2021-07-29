Безумовно, Путіну треба було відповідати асиметрично і в іншій формі. І ось сьогодні з'явилася ще одна асиметрична відповідь російському керманичу. Це було відеопривітання президента України з 1033-ю річницею Хрещення Русі-України.

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Це улюблений формат Володимира Зеленського, і він скористався історичним приводом, щоб нагадати Путіну про те, що йдеться про історію нашої країни й нашого народу, яку не варто привласнювати "двоюрідним племінникам".

Наша історія матеріалізована на наших київських вулицях, і нам не треба доводити це статтями чи історичними трактатами. Між іншим, наш президент нагадав російському колезі й про те, що Великий Князь Київський Юрій Долгорукий, який заснував Москву, похований саме в Києві.

Від себе додам, що це, мабуть, російський імперський стиль – зазіхати на чуже – і на історію сусідньої держави, і на її землі, і навіть на її народ. Тому треба цим любителям брати чуже нагадувати про історичні реалії.

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Що ж, це була достойна відповідь Путіну

Але нам треба відповідати зарвавшимся імперцям і справами – давати відсіч на фронті, і успішно розвивати свою країну! І саме це буде найкращою відповіддю не тільки Путіну, а всій імперській політиці Кремля!