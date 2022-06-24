А ничего, что Турция из 35 глав Acquis – (европейское право) имплементировала только 1 главу? 1 раздел из 35!

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Не стоит равняться на Турцию

А ничего, что ситуация со "стилем правления" и правами человека, являющимися самой высокой ценностью ЕС, в Турции, мягко говоря, не совсем хорошая? А чего вы равняетесь в Турцию?!

Есть пример Эстонии: от Соглашения об ассоциации в 1995 году до членства в ЕС в 2004 году путь длился 9 лет! У нас нет времени раскачиваться!

Скорость реформ зависит от Украины / Фото GettyImages

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Осталась мелочь

Да и невыполненные 37% Соглашения об ассоциации (информация по состоянию на январь) никуда не делись. Осталась последняя мелочь – собственно адаптировать Украину к стандартам ЕС! И от нас зависит скорость реформ. Наш статус кандидата в члены ЕС выстрадан кровью украинцев!

Впереди – огромный объем работы, который должна сделать наша власть. Чтобы мы не были как Турция, а наоборот – как Эстония и даже быстрее!

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