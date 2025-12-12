Зеленский объяснил, что будет со статусом русского языка и деятельностью УПЦ МП в Украине
- Одними из неоднозначных вопросов в мирном плане является признание русского языка и деятельности УПЦ МП в Украине.
- Руководство страны убеждено, что они должны решаться в соответствии с нормами международного права.
Россия имеет свои дерзкие требования в мирном плане завершения войны. Речь идет, в частности, об условии признания русского языка на государственном уровне в Украине, а также об утверждении деятельности Московского патриархата.
Эти вопросы должны решаться в соответствии с нормами европейского законодательства и международного права. Об этом президент Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Что будет с русским языком и УПЦ МП в Украине?
На встрече с прессой Зеленского спросили, поддерживают ли США российские требования по языку и УПЦ МП.
Несмотря на то, что прямого ответа он не предоставил, президент подчеркнул, что в отредактированном Украиной 20-пунктном проекте рамочного соглашения "все положения выписаны в соответствии с международным правом".
Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить,
– подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что отдельные положения мирного плана Украина выстраивала, исходя именно из перспективы будущего членства в Европейском Союзе. Поэтому подход к этим чувствительным вопросам должен четко соответствовать нормам и стандартам европейского законодательства.
Заметим, что в феврале Владимир Зеленский довольно критически высказывался о деятельности Московского патриархата в Украине. Тогда он подчеркнул, что Украина не допустит дальнейшего функционирования УПЦ МП как канала российского влияния, ведь религиозные структуры, которые распространяют идеологию "русского мира", не могут существовать в суверенной стране.
Как украинцы относятся к русскому языку?
Часть украинцев постепенно возвращается к русскому языку, особенно в сфере образования, фиксируется определенный откат по сравнению с 2022 годом. Это, по словам Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской, является тревожным сигналом.
В частности, по данным исследования Государственной службы качества образования и языкового омбудсмена, 24% учителей в Киеве ведут уроки на русском, еще 40% – во время перерывов. Ученики сами нарушают закон: 66% разговаривают на негосударственном языке на уроках, 82% – на переменах. Лишь 18% школьников говорят исключительно на украинском.