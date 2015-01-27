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      Статус агрессора для России — дело времени, — Сергеев

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      Юрий Сергеев
      Юрий Сергеев / GettyImages

      На сегодня существует немало прямых и косвенных доказательств непосредственного вторжения российских войск в Украину, потому сдержанная позиция международного сообщества относительно признания РФ агрессором не может продолжаться долго.

      Об этом заявил в понедельник на заседании СБ ООН постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.

      Хочу еще раз призвать РФ не играть словами — здесь не театр. У нас есть много доказательств вашей прямой и косвенной агрессии против Украины. Мы, как и раньше, ограничены в полном признании России как агрессора. Но так не может долго продолжаться,
      — украинский дипломат.

      По словам Сергеева, Российская Федерация, "чьи войска непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Украины, несет ответственность за смерть гражданских в Мариуполе, Волновахе, Донецке и других населенных пунктах Украины".

      Украинский постпред также выразил обеспокоенность тем, что Москва накануне помешала принятию заявления Советом Безопасности ООН по поводу Мариуполя. По мнению Сергеева, этим Россия "проявила абсолютное неуважение не только к Уставу ООН, но и к человеческим ценностям, заблокировав осуждение Советом отвратительных преступлений против человечности, которые осуществили террористы в Мариуполе".

      Напомним, постоянный представитель Литвы при ООН Раймонда Мурмокайте выразила мнение, что пророссийские террористы не могут самостоятельно атаковать украинские войска без поддержки из-за границы.

      Заместитель генсека ООН Джефри Фельтман заявил, что террористы самопровозглашенной "ДНР" в одностороннем порядке отказались от мирных переговоров и начали военные действия.

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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия ООН
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 января 2015
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