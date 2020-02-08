Стаж для пенсии: как купить, сколько стоит и кому это нужно

Украинцам ежегодно повышают необходимый стаж для выхода на пенсию. В 2020 необходимо иметь 27 лет страхового стажа, а через восемь лет — уже 35. Предполагается, что в 2028 около половины пенсионеров будут без необходимого стажа.

Что нужно для получения пенсии?

Единственное, что нужно иметь – это страховой стаж. Но такие нюансы как возраст пенсионера, а также год выхода на пенсию вносят свои коррективы.

В 2017 необходимый страховой стаж составлял 15 лет. Однако начиная с 2018 года, когда его повысили до 25, он ежегодно увеличивается на один год. Конечная цель – 35 лет в 2028. Сейчас необходимый страховой стаж составляет 27 лет. Однако это касается только тех украинцев, которые планируют выйти на пенсию сразу по достижению пенсионного возраста, то есть в 60 лет. Заметим, что для женщин пенсионный возраст ниже. Сейчас женщины выходят на пенсию в 59, но со следующего года начнут выходить в 60.

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Если же пенсионер будет работать дольше на три года, то есть до возраста 63, то необходимый стаж уменьшается до 17 лет в 2020 и до 27 лет стажа в 2028.

Есть еще третий вариант – работать до 65. В таком случае необходимый стаж – 15 лет и его не планируют менять.

И если работа вас утомила и хочется выйти на пенсию быстрее, то есть сразу в 60, но не хватает стажа, – его можно докупить.

Что такое страховой стаж? Это отрезок времени, когда человек, будучи официально трудоустроенным, ежемесячно вносил минимальный страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос. Сейчас он составляет 1039 гривен.

Сколько стоит страховой стаж?

В Украине можно докупить до 5 лет стажа. Но эта покупка не из дешевых. Один год стажа обойдется в 25 тысяч гривен. Стоимость покупки стажа рассчитывается по следующей формуле:

Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев

Коэффициент зависит от количества лет. которые вы покупаете. Чем больше покупаете, тем один год выходит дешевле. Коэффициент для одного года – 2, для двух – 1.8, для трех – 1.6, для четырех – 1.4 и для пятерых – 1.2.

Допустим, мы покупаем 1 год стажа: ЕСВ (1039) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 24 936 гривен.

По той же формуле купля 1-5 лет стажа обойдется:

1 год – 24 936 гривен;

2 года – 44 885 гривен;

3 года – 59 847 гривен;

4 года – 69 820 гривен;

5 лет – 74 808 гривен.



Необходимый стаж для получения пенсии в 2020 / Инфографика 24 канала

Учтите, что эти цены актуальна только до 1 июля 2020. Ведь тогда вырастет минимальная зарплата, а с ней и ЕСВ (единый социальный взнос).

Есть также возможность купить стаж в рассрочку и так выйдет дешевле, поскольку из формулы выпадает коэффициент. Так, 1 год будет стоить почти 12 500 гривен независимо от количества докуплених лет. Но здесь есть свои нюансы. Пенсию не начнут выплачивать пока полностью на заплатите за стаж. А во-вторых, минимальная зарплата, а с ней и социальный взнос все время растет, а соответственно и платить придется больше, если затянуть с выплатами.

Нужно ли покупать стаж?

Средняя пенсия в Украине составляет 3083 гривны. И даже при покупке необходимого стажа не факт, что получите именно такую. Ведь основной фактор при формировании размера пенсии, является размер официальной зарплаты. Поскольку в Украине проблемы с официальным трудоустройством и зарплатами "в конвертах", пенсия может быть близка к минимуму – 1 638 гривен. Возникает закономерный вопрос: стоит ли вообще докупать стаж.

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Допустим человек достигает возраста 60 и имеет стаж 22 года. Не хватает 5 лет стажа, чтобы начать получать пенсию в 60. Но при таком стаже человек может получить пенсию через три года, то есть в 63. К этому времени ей могут выплачивать социальную пенсию, которая сейчас составляет 1 638 гривен. Стоит человеку заплатить почти 75 тысяч, чтобы получить пенсию на 3 года раньше? Посчитаем: 75 тысяч разделим на 36 месяцев, получим 2,083. Добавим к этой сумме социальную пенсию, которую человек может получать до 63 в случае нехватки стажа. Итого 3 721. Следовательно в таком случае человеку выгодно докупить стаж только если ее пенсия будет превышать 3 700 гривен. Напомним, что средняя по Украине – 3080 гривен.

За первые 9 месяцев 2019 года чуть более чем 3 215 украинцев воспользовались услугой докупить страховой стаж.

Украинцам, которые получали высокую официальную зарплату все же выгодна эта услуга. Если их официальная зарплата была 20-30 тысяч, то они могут рассчитывать на высокую пенсию, а, следовательно покупка стажа в результате быстро себя окупит. Это все индивидуально и каждый человек сам должен рассчитать нужна ли ему покупка стажа.

Социальная пенсия

Социальную пенсию назначают всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого страхового стажа. Она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Сейчас это 1638 гривен. Но получить ее довольно сложно. Пенсионер не может работать или иметь любой другой доход, члены его семьи не должны совершать покупку на более чем 50 тысяч гривен в течение последнего года и семья не должна владеть более чем одним автомобилем или домом. Совокупный доход семьи, поделенный на количество ее членов, не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособного лица (1638 гривен).

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Как купить стаж?

Если вы решили купить страховой стаж и добровольно уплачивать ЕСВ, вам нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить следующие документы:

Заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования Копия трудовой книжки

Выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5)

из системы персонифицированного учета (ОК-5) Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Оплатить за купленный стаж нужно в течение 10 календарных дней после подписания соглашения