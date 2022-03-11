Стефанчук заверил, что каждый ответственный политик будет работать в определенном направлении по этому вопросу. У него в ближайшее время будет разговор с представителями лидеров G7, сообщает 24 канал.
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Я от имени парламента буду говорить о том, что нам нужно немедленное членство в Европейском Союзе. Поэтому мы все по своим направлениям работаем,
– заявил Стефанчук.
По его словам, этим вопросом занимается президент, премьер-министр, МИД. Каждый должен дожать наиболее благоприятное для Украины решение по вопросу вступления в ЕС.
"Я бы хотел, чтобы эта процедура была настолько сокращенной, практически немедленной", – сказал Стефанчук.