Руслан Стефанчук подтвердил готовность к активному украинско-мексиканскому межгосударственному диалогу. Он убежден, что новый президент Мексики сделает ощутимый вклад в достижение справедливого и стабильного мира в Украине, говорится в сообщении на странице Верховной Рады Украины в телеграмме.

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Украинская миссия в Мексике

Стефанчук пригласил Мексику присоединиться к реализации Украинской Формулы мира и принять участие во втором Саммите мира.

Председатель Верховной Рады также отметил вдохновение, с которым президент Клаудия Шейнбаум говорила о будущем мексиканских детей и призвал совместными усилиями остановить российские убийства и похищения детей в Украине.

Обратите внимание! Клаудия Шейнбаум – политик и одна из коллективных лауреаток Нобелевской премии мира 2007 года как член Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата. Она стала первой в истории Мексики женщиной-президентом, получив более 57% голосов избирателей. Ранее она была главой Мехико, столицы Мексики.

Ранее стало известно, что на инаугурацию приглашали и Путина. Российский лидер, впрочем, не поехал на нее, вероятно, боясь ареста, хоть Мексика и отказалась его арестовывать, несмотря на свои обязательства по Римскому статуту.