Руслан Стефанчук отметил, что по поводу Виктора Медведчука ведется уголовное производство. Когда появится решение суда, вступившее в законное действие – это будет основанием, чтобы лишить его депутатского мандата.

Важно Не уверен, что страшнее: украинская тюрьма или попадание в Россию, – Денисенко о Медведчуке

По словам председателя Верховной Рады Украины, война "расставила свои точки" среди многих процессов внутри Украины.

Видим, что все те пророссийские "ястребы", которые годами одевались как "голуби мира", показали свое "внутреннее я". Задолго до нападения или с первыми взрывами бомб,

– сообщил Руслан Стефанчук.

"Хочу подчеркнуть, что мы приняли уже действующий закон о коллаборационизме. Каждый, кто сотрудничает с врагом, будет привлечен к ответственности. А за сотрудничество с государством-агрессором предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрещено занимать ряд должностей", – добавил Стефанчук.

Кроме этого, он отметил, что для таких лиц ограничивается доступ к должностям, связанным с выполнением функций государства.

"Поэтому мы рассматриваем такой вопрос комплексно, но я глубоко убежден, что в украинском парламенте ни в этом, ни в будущем уже не должно быть лиц, смотрящих в сторону Российской Федерации", – подытожил Руслан Стефанчук.