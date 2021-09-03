Почему нужен референдум

Провести такой референдум обещал в предвыборной программе президент Владимир Зеленский. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила в интервью.

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По словам политика, в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было разделение общества. То есть не было единства в поддержке членства в НАТО.

Поэтому речь идет не только о народовластии. Результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены по этой цели,

– объяснила Стефанишина.

Она подчеркнула, что Украина готова получить План действий для членства, поскольку многие его элементы уже внедряют.

"У нас есть годовые национальные программы, которые по форме и по содержанию соответствуют ПДЧ. У нас есть статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Украина уже участвует во всех видах международных военных и невоенных учений с НАТО. Мы и сами организовываем такие учения", – рассказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что 17 сентября в Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО, которые инициировала украинская сторона.

Обратите внимание! Во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме последний заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако никаких конкретных сроков, когда это произойдет, американский президент не указал. Мол, Киеву еще нужно сделать ряд шагов.