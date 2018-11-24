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      "Стена" на границе с Россией: в МИД рассказали детали и показали фото

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      В МИД рассказали детали о строительстве "стены" на границе с Россией
      В МИД рассказали детали о строительстве "стены" на границе с Россией / Министерство внутренних дел Украины

      Укрепление границы между Украиной и Россией завершается в Харьковской области и продолжается в Сумской и Луганской областях. Сейчас работы выполнены почти на 47%.

      Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

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      Аваков подчеркнул, что на границе с Россией сейчас обустраивается 40 опорных пунктов объекта.

      Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тысячи километров, оборудовано почти 47%,
      – отметил глава МВД.

      Глава МИД Арсен Аваков отмечает, что уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок.

      Также в ведомстве рассказывают, что в Харьковской области работы уже завершаются, а в Сумской и Луганской областях выполнено 20% работ.

      Со своей стороны, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал пояснил, что на харьковском участке осталось оборудовать менее 20 километров границы. Также необходимо дооборудовать заграждение из спирали типа "Егоза" и развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

      МЗС Кордон Росія-Україна
      В Харьковской области укрепление границы завершается / источник: mvs.gov.uа

      МЗС Кордон Україна-Росія
      Сейчас работы выполнены почти на 47%/ Источник: mvs.gov.u​а

      Стіна Кордон Україна-Росія
      На границе с РФ – 40 опорных пунктов объекта/ Источник: mvs.gov.ua

      Кордон Україна-Росія
      На границе с РФ – 40 опорных пунктов объекта/ Источник: mvs.gov.ua

      Кордон Україна-Росія
      В Сумской и Луганской областях выполнено 20% работ/ Источник: mvs.gov.ua

      Кордон Україна-Росія
      На укрепление в 2019 году потратят 400 миллионов гривен/ Источник: mvs.gov.ua

      Председатель Госпогранслужбы также добавил, что проект продлили до 2021 года из-за недофинансирования. Цигикал отметил, что в госбюджете на 2019 год заложено 400 миллионов гривен.

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      Известно, что ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 километра границы – около 2,5 миллионов гривен. Сюда относятся противотранспортные рвы, сетчатый забор по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовая полоса и рокарда.

      Что такое "Европейский вал" или "Стена"?Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Инициированный Кабмином под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения.

      Теги: Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Украина – Россия МИД Украины Деньги
      Источник: 24 Канал
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