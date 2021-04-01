Максим Степанов заявил, что вопрос введения комендантского часа в Украине пока не обсуждается. По его словам, никогда не было разговоров по этому поводу.

Глава Минздрава отметил, что комендантский час можно ввести только тогда, когда на территории государства ввели чрезвычайное положение. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласования, соответственно, Верховной Радой, утверждения президентом, после чего могут быть введены такие меры,

– сказал министр.

Максим Степанов отметил, что 11 областей Украины сейчас находятся в адаптивном карантине. Единственное, что нужно, чтобы люди придерживались тех ограничений, которые уже ввели.

Обратите внимание! Максим Степанов сообщил, что в 2 областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса. "Британский" штамм COVID-19 уже зафиксировали во всех регионах страны.

Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко