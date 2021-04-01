Степанов ответил, введут ли в Украине комендантский час
Максим Степанов заявил, что вопрос введения комендантского часа в Украине пока не обсуждается. По его словам, никогда не было разговоров по этому поводу.
Источник:24 канал
Глава Минздрава отметил, что комендантский час можно ввести только тогда, когда на территории государства ввели чрезвычайное положение. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласования, соответственно, Верховной Радой, утверждения президентом, после чего могут быть введены такие меры,
– сказал министр.
Максим Степанов отметил, что 11 областей Украины сейчас находятся в адаптивном карантине. Единственное, что нужно, чтобы люди придерживались тех ограничений, которые уже ввели.
Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко
- С начала пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 691 737 граждан.
- Победить инфекцию смогли 1 323 083 человека. Умерли – 33 246 пациентов.
- За прошедшие сутки, 31 марта, COVID-19 обнаружили у 17 569 человек.
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