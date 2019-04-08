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      Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА

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      Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА
      Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА / dumskaya.net

      Отстраненный указом президента Украины от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать эту должность. Он считает, что указ является незаконным.

      Такое заявление сделал Максим Степанов во время брифинга, пишет "Думская".

      Читайте также: Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

      Накануне Петр Порошенко отстранил Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Временно председателем ОГА будет работать первый заместитель Сергей Паращенко, согласно другому указу Порошенко.

      Председатель Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений не писал и не планирует,
      – сказал Степанов.

      Он добавил, что документ, который появился на сайте президента "не имеет ничего общего с законодательством Украины".

      Он просто вышел за (границы – ред. 24 канал) полномочий президента, определенных Конституцией,
      – заявил Максим Степанов.

      Максим Степанов об отстранении от должности председателя Одесской облгосадминистрации: смотрите видео

      Что известно о Максиме Степанове?​Степанов был назначен на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Саакашвили. До этого он пять лет работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

      Что известно о Сергее Паращенко?​В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "правоведение". В 2010 году избран депутатом Одесского облсовета по мажоритарному округу Арцизского района. В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета VII созыва. Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность". 11 марта 2019 года был назначен первым заместителем председателя Одесской ОГА.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Законодательство Новости Одессы Максим Степанов
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