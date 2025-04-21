Как живет Степногорск, – трагические и героические истории Игоря и Яны, благодаря которым держится община, – рассказывает 24 Канал.

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Истории жителей Степногорска Запорожской области

Ранее в Степногорске проживали 6 тысяч человек. Сейчас осталось примерно 250. До линии фронта всего 5 километров.

Весь населенный пункт разбит. Днем FPV-дроны оккупантов охотятся на людей и машины. Ночью вражеские КАБы разрушают дома, которые еще остались.

Бомбардировки происходят буквально ежедневно. За неделю до Пасхи россияне разбили КАБами поликлинику. Также повредили здание поселковой администрации.

6 КАБов легло только в это одно здание и в вот эту поликлинику. И где-то, может, 3 – 4 возле здания. Здесь сейчас никто не живет, потому что все сгорело и там никого нет,

– рассказывает местный житель.

Раньше в этом дворе жили около 500 человек. Впрочем, сейчас остался только Игорь. Оккупанты разбили дома КАБами.

Разрушенный россиянами Степногорск: смотрите видео

Общественный транспорт в Степногорске не курсирует уже полгода. Дроны атакуют ежедневно, в частности, на оптоволокне. Под ударом агрессора и гражданские авто.

Машина Игоря, на которой есть знак такси, – единственная. Мужчина обеспечивает как доставку продуктов и лекарств, так и возможность выехать из поселка полевыми дорогами, ведь основная трасса под постоянными обстрелами оккупантов.

У нас перебили уже почти все. Вот мое такси... Я не знаю, может, шашечки спасают. Я не знаю, что спасает. Дроны побили две машины. За 3 месяца это уже третья. Разобьют эту, дай Бог, доживу и будет четвертая. Ехать надо,

– отмечает Игорь.

Рассказывает, что живет Степногорск уже 40 лет. К сожалению, в результате вражеского обстрела Игорь потерял жену. Прямое попадание российского снаряда.

Прямо в нее. Похоронил одну ногу, нашел... Как бы ни было, жить надо... Дети меня зовут, что давай (выезжай – 24 Канал). Не могу я людей бросить,

– отмечает мужчина.

Игоря знают все. Помогает не только в Степногорске, но и в окрестных селах. Мужчина делится, что испытывает страх, однако, не может покинуть людей, потому что больше никого нет, чтобы развозить продукты и лекарства.

В поселке работает один-единственный магазин. К нему приходят те, кто не смог уехать, – преимущественно это пожилые люди. Продавщица Яна всю жизнь прожила в Степногорске. Рассказывает, что дети уехали, а сама не может и не хочет. Нужно помогать здесь, потому что люди остаются, а некому с ними быть.

Дом, работа, все родное, все свое. А куда дети наших покупателей?! Единственный магазин. Они же тоже люди. Так и держимся... Ну как они будут жить. Воды нет, того нет. Куда они пойдут? В магазин,

– отмечает Яна.

Раз в неделю в поселке происходит привоз и раздача гуманитарной помощи. Так местные и выживают.

Если нужны продукты или вода, – можно прийти в магазин. Выпить кофе и пообщаться между собой в часы, когда российские дроны не летают.

Вчера два КАБа упало... Так и живем. Но мы держимся и верим в победу!

– отмечает Яна.

Именно благодаря Игорю и Яне – героическим местным жителям – громада и держится. А также благодаря поселковому голове Ирине Кондратюк, которая позаботилась о доставке гуманитарной помощи и всем необходимом для жителей.