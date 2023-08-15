Соответствующее заявление секретарь СНБО сделал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Данилов подчеркнул, что он хочет напомнить, что ни одна страна не переживала таких испытаний со времен Второй мировой войны.

Обратите внимание В НАТО допустили, что Украина станет членом после уступок территорий России: резкая реакция МИД

Заявление Енссена секретарь СНБО назвал довольно странным.

Клерк из НАТО, который рассказывает, что нам нужно рассматривать вопросы уступки нашим территориям в обмен на членство в Альянсе. Странный такой вброс, совершенно непонятно, для чего это сделано. Для того чтобы потрогать наши нервы? Да не надо,

– подчеркнул Данилов.

Что говорят в НАТО

Неназванный представитель Альянса уже отреагировал на скандальное заявление Йенсена. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Этот неназванный представитель Альянса подчеркнул, что наше государство должно самостоятельно решать, когда и на каких условиях достигать мира.

Заметьте! В МИД Украины слова Йенсена назвали неприемлемыми. Там подчеркнули, что такие заявления играют на руку России.