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Стоит ли отменить линейку на 1 сентября? Ваше мнение

126 Читати новину українською
Линейка на 1 сентября – проводить или нет?
Линейка на 1 сентября – проводить или нет? / insider.zt.ua

Школьные линейки на 1 сентября с каждым годом теряют популярность. Например. во Львове их уже отменили. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что прежде всего такие меры вредны для здоровья. А как считаете вы – нужно продолжать традицию первых звонков в школе?

Противники идеи школьных линеек называют их пережитком советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет утомительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивания бесконечных напутственных речей. Ежегодно читаем новости о том, что дети теряют сознание на школьных линейках.

Читайте также: Как уберечь детей от опасности школьных линеек: в Минздраве дали советы

Участвуйте в опросе и высказывайте свое мнение по этому поводу.

 

 

Теги: Новости Украины Опрос 24 Реформа образования Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 канал
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