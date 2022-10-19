Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга Народа" Роксолана Пидласа. Она отметила, что Верховная Рада является государственным учреждением, неукоснительно соблюдающим законодательство.

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"Поэтому если женщина или мужчина по своей специальности, которую они получили в университете, должны состоять на военном учете, то Верховная Рада требует от них подтверждающих документов, что они на таком учете состоят. Поэтому да, народные депутаты, которые являются медиками, телеграфистками, состоят на военном учете", – сказала нардеп.

Народный депутат о военном учете женщин: смотрите видео

Выезд женщин за границу

Если женщина добровольно становится на военный учет, она может выезжать за границу. Это регламентируется правилами пересечения государственной границы, утвержденными Кабмином.

По словам Роксоланы Пидласы, на военный учет раньше становились телефонистки, радистки, телеграфистки, топогеодезистки, метеонаблюдатели, операторы вычислительной техники. Однако в июне 2022 года список сократили до медиков и фармацевтов.

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