Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Сегодня Киевсовет должен распределить, чтобы передать бойцам на передовую БпЛА, закупленные городом. Это 1310 дронов Mavic 3T. Крайне необходимые на фронте квадрокоптеры будут переданы пяти бригадам,
– сообщил Виталий Кличко.
Какие бригады получат закупленные дроны
Мэр столицы отметил, что дроны получат 3 штурмовая и 5 штурмовая бригады, 112 и 241 бригады Территориальной обороны Киева, а также 4 бригада Нацгвардии Украины "Рубеж".
"Также передадим трем воинским частям 5 автомобилей, которые были на балансе Муниципальной охраны Киева. Столица и на следующий год продолжить программу "Защитник Киева", чтобы в дальнейшем помогать силам безопасности и обороны", – подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что с начала года Киев направил на помощь военным уже 7,5 миллиарда гривен.