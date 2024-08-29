Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сегодня Киевсовет должен распределить, чтобы передать бойцам на передовую БпЛА, закупленные городом. Это 1310 дронов Mavic 3T. Крайне необходимые на фронте квадрокоптеры будут переданы пяти бригадам,

– сообщил Виталий Кличко.

Какие бригады получат закупленные дроны

Мэр столицы отметил, что дроны получат 3 штурмовая и 5 штурмовая бригады, 112 и 241 бригады Территориальной обороны Киева, а также 4 бригада Нацгвардии Украины "Рубеж".

"Также передадим трем воинским частям 5 автомобилей, которые были на балансе Муниципальной охраны Киева. Столица и на следующий год продолжить программу "Защитник Киева", чтобы в дальнейшем помогать силам безопасности и обороны", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала года Киев направил на помощь военным уже 7,5 миллиарда гривен.