Участниками форума стали представители разных стран мира. Украина является участником Парижского соглашения и одним из лидеров мирового производства стали.

Новым вызовом для украинских производителей стали стал глобальный тренд по сокращению выбросов парниковых газов в промышленности.

На форуме участники обсуждают проблемы, связанные с декарбонизаций производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО2 и необходимое взаимодействие с государством в этом направлении.

Участники форума акцентируют внимание на практических аспектах внедрения новых технологий для уменьшения выбросов СО2 и переходе на безуглеродное производство стали.