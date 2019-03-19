Столичный Манхэттен: какой район Киева самый комфортный для жизни
Жители Киева оценили районы, в которых проживают, по 5 важными критериями и определили самый комфортный район для жизни в столице Украины.
Рейтинг на основе ответов более 15,5 тысяч киевлян обнародовал сервис OLX.
Читайте также: Насколько плотно заселен Киев: теперь это можно проверить онлайн
Респондентов просили оценить район Киева, в котором они проживают, по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.
Статус самого комфортного получил Оболонский район Киева, зато наименее комфортным для жизни, по версии опрошенных, оказался Святошинский район.
Рейтинг самых комфортных районов Киева (по 5-балльной шкале):
- Оболонский – 3,30
- Голосеевский – 3,25
- Дарницкий – 3,24
- Днепровский – 3,23
- Деснянский – 3,19
- Печерский – 3,15
- Соломенский – 3,14
- Шевченковский – 3,14
- Подольский – 3,13
- Святошинский – 3,10
Правда, Оболонь не лидирует по каждому отдельному критерию, который предложили оценить киевлянам.
Так, наиболее безопасным киевляне считают центральный Печерский район, а самым чистым – Голосеевский.
Какой район Киева самый комфортный для жизни//Инфографика olx.ua
Недвижимость 24 писала, как с начала года изменились цены на квадратные метры в новостройках столицы.