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      Столичный Манхэттен: какой район Киева самый комфортный для жизни

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      Какой район Киева самый комфортный для жизни
      Какой район Киева самый комфортный для жизни / Shutterstock/Иллюстрация

      Жители Киева оценили районы, в которых проживают, по 5 важными критериями и определили самый комфортный район для жизни в столице Украины.

      Рейтинг на основе ответов более 15,5 тысяч киевлян обнародовал сервис OLX.

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      Респондентов просили оценить район Киева, в котором они проживают, по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.

      Статус самого комфортного получил Оболонский район Киева, зато наименее комфортным для жизни, по версии опрошенных, оказался Святошинский район.

      Рейтинг самых комфортных районов Киева (по 5-балльной шкале):

      1. Оболонский – 3,30
      2. Голосеевский – 3,25
      3. Дарницкий – 3,24
      4. Днепровский – 3,23
      5. Деснянский – 3,19
      6. Печерский – 3,15
      7. Соломенский – 3,14
      8. Шевченковский – 3,14
      9. Подольский – 3,13
      10. Святошинский – 3,10

      Правда, Оболонь не лидирует по каждому отдельному критерию, который предложили оценить киевлянам.

      Так, наиболее безопасным киевляне считают центральный Печерский район, а самым чистым – Голосеевский.

      Київ райони нерухомість комфорт
      Какой район Киева самый комфортный для жизни//Инфографика olx.ua

      Недвижимость 24 писала, как с начала года изменились цены на квадратные метры в новостройках столицы.

      читайте больше о рынке недвижимости киева:
       
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      Теги: Рынок недвижимости Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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