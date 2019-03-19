Столичный Манхэттен: какой район Киева самый комфортный для жизни

Жители Киева оценили районы, в которых проживают, по 5 важными критериями и определили самый комфортный район для жизни в столице Украины.

Рейтинг на основе ответов более 15,5 тысяч киевлян обнародовал сервис OLX.

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Респондентов просили оценить район Киева, в котором они проживают, по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.

Статус самого комфортного получил Оболонский район Киева, зато наименее комфортным для жизни, по версии опрошенных, оказался Святошинский район.

Рейтинг самых комфортных районов Киева (по 5-балльной шкале):

Оболонский – 3,30 Голосеевский – 3,25 Дарницкий – 3,24 Днепровский – 3,23 Деснянский – 3,19 Печерский – 3,15 Соломенский – 3,14 Шевченковский – 3,14 Подольский – 3,13 Святошинский – 3,10

Правда, Оболонь не лидирует по каждому отдельному критерию, который предложили оценить киевлянам.

Так, наиболее безопасным киевляне считают центральный Печерский район, а самым чистым – Голосеевский.



Какой район Киева самый комфортный для жизни//Инфографика olx.ua

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