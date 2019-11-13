Столичный мост Патона в критическом состоянии: детали

Эксперты отмечают, срок эксплуатации моста Патона уже давно истек и он нуждается в немедленной реконструкции. Ведь металлоконструкции подверглись существенной деформации из-за коррозии. Когда начнутся ремонтные работы и кто тормозит процесс – читайте дальше.

Эксперты отмечают, что ситуация стала критической и тянуть с ремонтом больше нельзя.

Читайте также: В столице неизвестные расстреляли витрину магазина российской обуви: фото

Глава института электросварки Валерий Позняков пояснил, что коррозия неустанно съедает металлические конструкции моста, поэтому он в любой момент может "устать". Этого можно было бы избежать, если бы в свое время были восстановлены сливы для воды. А теперь сооружению нужен немедленный ремонт, с этим согласились и чиновники. Но реконструировать – не торопятся.

Этот мост построен в 1953 году, он был в свое время уникальным и занесен в реестр памятников. Мы очень просим уже который раз министерство, чтобы оно исключило данный объект из реестра, чтобы можно было делать не реставрацию, а реконструкцию этого объекта,

– подчеркнул первый заместитель главы КГГА Николай Поворзник

Почти 70 лет назад мост Патона стал первым в мире цельносварным. Реконструкция предусматривает полную замену покрытия моста и увеличение количества полос. Однако есть и другой путь – реставрация. Именно на ней настаивают в Министерстве культуры. Простыми словами – залатать дыры. Однако такой ремонт, отнюдь не продлит жизнь мосту. К тому же, коррозия разрушает бетонные опоры, на которых стоит мост. Поэтому сейчас единственный способ недопущения разрушения – запрет движения грузовиков.



Единственный способ недопущения разрушения – запрет движения грузовиков

В Киевавтодоре говорят, мост Патона одна из главных артерий города. И сейчас он перегружен на 130%. А пока чиновники спорят, мы теряем уникальное сооружение. Эксперты не берутся прогнозировать, сколько выдержит мост. Но если ничего не делать – катастрофа может произойти в любой момент.