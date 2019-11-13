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      Столичный мост Патона в критическом состоянии: детали

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      Эксперты отмечают, срок эксплуатации моста Патона уже давно истек и он нуждается в немедленной реконструкции. Ведь металлоконструкции подверглись существенной деформации из-за коррозии. Когда начнутся ремонтные работы и кто тормозит процесс – читайте дальше.

      Эксперты отмечают, что ситуация стала критической и тянуть с ремонтом больше нельзя.

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      Глава института электросварки Валерий Позняков пояснил, что коррозия неустанно съедает металлические конструкции моста, поэтому он в любой момент может "устать". Этого можно было бы избежать, если бы в свое время были восстановлены сливы для воды. А теперь сооружению нужен немедленный ремонт, с этим согласились и чиновники. Но реконструировать – не торопятся.

      Этот мост построен в 1953 году, он был в свое время уникальным и занесен в реестр памятников. Мы очень просим уже который раз министерство, чтобы оно исключило данный объект из реестра, чтобы можно было делать не реставрацию, а реконструкцию этого объекта,
      – подчеркнул первый заместитель главы КГГА Николай Поворзник

      Почти 70 лет назад мост Патона стал первым в мире цельносварным. Реконструкция предусматривает полную замену покрытия моста и увеличение количества полос. Однако есть и другой путь – реставрация. Именно на ней настаивают в Министерстве культуры. Простыми словами – залатать дыры. Однако такой ремонт, отнюдь не продлит жизнь мосту. К тому же, коррозия разрушает бетонные опоры, на которых стоит мост. Поэтому сейчас единственный способ недопущения разрушения – запрет движения грузовиков.


      Единственный способ недопущения разрушения – запрет движения грузовиков

      В Киевавтодоре говорят, мост Патона одна из главных артерий города. И сейчас он перегружен на 130%. А пока чиновники спорят, мы теряем уникальное сооружение. Эксперты не берутся прогнозировать, сколько выдержит мост. Но если ничего не делать – катастрофа может произойти в любой момент.

      blog_ava
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      13 ноября
      1008
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости Киева Реконструкция КГГА Ремонт
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