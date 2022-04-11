О бедности россиян свидетельствуют многочисленные факты мародерства. Война – единственная возможность для них почувствовать себя людьми. Об этом президент заявил во время выступления перед парламентом Южной Кореи 11 апреля, сообщает 24 канал.

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"Столкновение двух разных миров: мира обычных людей, просто живших мирной жизнью, просто стремившихся гармонии для себя, для своих детей, думали о будущем, и мира людей, специально униженных своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла отправить их на любые авантюры, на любую войну против соседей", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал, что российские солдаты поражены жизнью людей в Украине. Они удивлялись бытовой технике, которую многие даже не видели.