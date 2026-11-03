"Униформа не лишает права на достоинство": в Генштабе прокомментировали столкновение в Киевской области

Они призвали воздержаться от распространения непроверенных сведений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Что заявило военное руководство?

В Генштабе подчеркнули, что уполномоченные государственные структуры уже выясняют все обстоятельства происшествия. В частности, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело, а Национальная гвардия и Министерство внутренних дел назначили служебные расследования.

К расследованию ситуации также присоединились Служба безопасности Украины и Офис военного омбудсмена. В военном командовании подчеркнули, что поддерживают объективное расследование, а выводы должны основываться исключительно на фактах, а не на эмоциях или публичном давлении.

Они призвали с уважением и достоинством относиться к защитникам.

Украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Военная форма никоим образом не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз, унижения и насилия– заявили в Генштабе.

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В командовании подчеркнули, что право граждан требовать соблюдения законодательства является неоспоримым. В то же время оно не позволяет вершить самосуд или препятствовать деятельности военных.

Уважение к военнослужащему – не награда за безупречность. Это норма общества, ведущего войну за собственное существование– отметили в ведомстве.

В Генштабе также напомнили, что военная служба предполагает дисциплину и ответственность, а уклонение от службы или самовольное оставление части влекут за собой юридические последствия. В то же время распространение данных о дислокации бойцов угрожает их безопасности и подпадает под действие статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что Россия системно использует внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны Украины. Граждан призвали воздерживаться от голословных обвинений и не дискредитировать армию из-за отдельных событий.

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Отметим, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов отмечал, что события 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Чиновник подчеркнул, что произвол во время войны абсолютно недопустим.

Напомним, что ГБР возбудило дело по статье о возможном превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Правоохранители отметили, что вокруг этого события распространяется множество сообщений с различными, порой противоречивыми версиями того, что на самом деле произошло. Часть этих утверждений пока не имеет надлежащего подтверждения.