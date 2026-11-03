"Униформа не лишает права на достоинство": в Генштабе прокомментировали столкновение в Киевской области

В Генштабе отреагировали на столкновение в Петропавловской Борщаговке / Скриншот из видео
В понедельник, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел инцидент с участием военнослужащих. Военное командование подчеркнуло необходимость соблюдения закона.
Они призвали воздержаться от распространения непроверенных сведений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
популярные видео
Что заявило военное руководство?
В Генштабе подчеркнули, что уполномоченные государственные структуры уже выясняют все обстоятельства происшествия. В частности, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело, а Национальная гвардия и Министерство внутренних дел назначили служебные расследования.
К расследованию ситуации также присоединились Служба безопасности Украины и Офис военного омбудсмена. В военном командовании подчеркнули, что поддерживают объективное расследование, а выводы должны основываться исключительно на фактах, а не на эмоциях или публичном давлении.
Они призвали с уважением и достоинством относиться к защитникам.
Украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Военная форма никоим образом не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз, унижения и насилия
В командовании подчеркнули, что право граждан требовать соблюдения законодательства является неоспоримым. В то же время оно не позволяет вершить самосуд или препятствовать деятельности военных.
Уважение к военнослужащему – не награда за безупречность. Это норма общества, ведущего войну за собственное существование
В Генштабе также напомнили, что военная служба предполагает дисциплину и ответственность, а уклонение от службы или самовольное оставление части влекут за собой юридические последствия. В то же время распространение данных о дислокации бойцов угрожает их безопасности и подпадает под действие статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что Россия системно использует внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны Украины. Граждан призвали воздерживаться от голословных обвинений и не дискредитировать армию из-за отдельных событий.
Отметим, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов отмечал, что события 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Чиновник подчеркнул, что произвол во время войны абсолютно недопустим.
Напомним, что ГБР возбудило дело по статье о возможном превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Правоохранители отметили, что вокруг этого события распространяется множество сообщений с различными, порой противоречивыми версиями того, что на самом деле произошло. Часть этих утверждений пока не имеет надлежащего подтверждения.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии2 комментария