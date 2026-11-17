Об этом сообщает Aktuálně.cz.

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Что известно о столкновении поездов в Праге?

Авария произошла во вторник, 17 ноября, около 07:00 на мосту через улицу Сейфертова недалеко от главного железнодорожного вокзала Праги. Столкнулись два пассажирских поезда, которые двигались с небольшой скоростью.

По словам представителя пожарной службы Мирослава Ржезача, столкновение не привело к серьезным разрушениям. В то же время в результате инцидента пострадали десятки людей, большинство из них получили легкие травмы. Несколько человек получили тяжелые ранения, спасатели доставили их в столичные больницы.

"Мы фиксируем нескольких тяжелораненых, у которых существовала угроза остановки основных жизненных функций– отметил представитель спасателей Карел Кирс.

Пожарные сообщили, что приоритетом во время операции является сортировка людей по степени тяжести травм. На месте аварии работали десять спасательных бригад и четыре медицинские. Также на месте происшествия у спасателей был специальный эвакуационный транспорт.

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Около 09:30 полиция сообщила о завершении спасательной операции. В настоящее время следователи совместно с железнодорожными инспекторами устанавливают причины и обстоятельства аварии. По предварительным подсчетам Железнодорожной инспекции, ущерб от столкновения превысит 655 тысяч евро.

Сколько украинцев пострадали?

По сообщению Посольства Украины в Чехии, среди 46 пассажиров, получивших легкие травмы, есть 15 граждан Украины.

На данный момент обращений от пострадавших на горячую линию дипломатического представительства не поступало. Посольство продолжает следить за ситуацией.

Напомним, 9 сентября в Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде вблизи Мокрых Сокольников. В результате столкновения часть вагонов сошла с рельсов и перевернулась. Тогда пострадали 20 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.