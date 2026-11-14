В США танкер столкнулся круизный лайнер с примерно 130 людьми на борту

Об этом пишет The Guardian.

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Столкновение судов в США

Пресс-секретарь порта Нового Орлеана заявил, что авария произошла в пятницу, 13 ноября, около 12:30 по местному времени. Танкер столкнулся с речным круизным лайнером American Heritage, принадлежащим компании American Cruise Lines.

Столкновение судов в США: смотрите видео

По данным представителей портовой администрации, в момент столкновения на борту круизного судна находились 129 пассажиров и члены экипажа. Экстренные службы начали спасательную операцию. На данный момент информации о пострадавших нет.

Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри подтвердил чрезвычайное происшествие на реке Миссисипи. Он сообщил, что держит ситуацию под личным контролем и координирует действия с местными властями и правоохранительными органами.

Напомним, 10 ноября на востоке Болгарии произошла масштабная а авария с участием 86 транспортных средств. Вероятно, из-за густого тумана на трассе столкнулись десятки легковых автомобилей и грузовиков. В результате аварии погибли 12 человек, еще 50 пострадавших были госпитализированы.