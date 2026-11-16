Уже 15 подозреваемых: полиция раскрыла подробности дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Как сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины, шестерым фигурантам инкриминируется хулиганство, а еще одному – сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд об избрании мер пресечения в отношении всех новых фигурантов.

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Детали расследования

Продолжаются следственные действия в связи с событиями, произошедшими возле места временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины.

Правоохранители совместно с СБУ провели 33 обыска по местам проживания фигурантов и изъяли вещественные доказательства их причастности к противоправной деятельности.

Ранее правоохранители задержали женщину, подстрекавшую местных жителей к противоправным действиям, двух ее сообщников, а также еще пятерых человек.

Что известно о столкновениях?

Беспорядки вспыхнули вечером 2 ноября из-за ложных слухов в соцсетях о якобы незаконном удержании людей военными.

Ранее в рамках расследования подозрение было предъявлено молодому человеку, который бил ногами по кузову служебного транспорта Нацгвардии.