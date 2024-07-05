В интервью агентству DPA, Столтенберг рассказал о возможном расширении Альянса и подчеркнул важность увеличения военной помощи Украине. Так, по его мнению, активная поддержка со стороны европейских партнеров поможет быстрее преодолеть Путина.

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Столтенберг о возможном вступлении Украины в НАТО в 2034 году

Генсек НАТО надеется, что в ближайшие 10 лет Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.

"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", – отметил Столтенберг.

Вскоре в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Перед ним Столтенберг говорит европейским коллегам чтобы те активизировались в целях помощи Украине.

Украина может быстрее закончить войну, если будет поддержка

По мнению Йенса Столтенберга, наше государство способно выйти победителем в войне против России. Однако для этого необходимо содействие со стороны партнеров.

Сейчас Путин считает, что может пересидеть нас. Мы должны убедить его, что он не может этого сделать и это создаст условия для окончания войны,

– подчеркивает Столтенберг.

Столтенберг считает, что чем сильнее будет поддержка на международном уровне, тем быстрее закончится война. Кроме этого, Генсек призывает другие государства взять на себя долгосрочные обязательства для мира.

Ранее стало известно, что должность генсека НАТО осенью займет Марк Рютте.