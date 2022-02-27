Россия продолжает свое вторжение в Украину. Вооруженные силы уничтожают вражескую технику. Оккупанты вместо этого стягивают в города новую.

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Техника агрессора движется в Херсон

В сети обнародовали видео, на котором российские танки двигают в сторону Херсона. Автор ролика отметил, что в направлении города проехали около 50 единиц этой техники врага.

В направлении Херсона едут российские танки: смотрите видео 18+

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Напомним, примерно в 06:30 в Херсоне снова были слышны взрывы.

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