Об этом президент сообщил во время своего обращения вечером 28 марта, сообщает 24 канал.

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Если кто-то боится России, если боится одобрить соответствующие важные для нас решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды – это делает этих людей совместно ответственными за эту катастрофу, которую российские войска создали в наших городах,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава украинского государства решительно подчеркнул: "Если могли спасти, должны были спасти".

Народы поддержат – политикам следует подумать

Кроме этого, президент добавил, что народы Европы и мира точно услышат и точно поддержат, а всем политикам стоит подумать уже сейчас, что у них останется, если они не будут отвечать позициям своего народа.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео