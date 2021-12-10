Данные основаны на исследовании, проведенном по заказу ассоциации компаний по трудоустройству за рубежом.

Директор Департамента рекрутации компании Gremi Personal Анна Джоболда считает, что у многих присутствует страх приехать за границу и быть обманутым, остаться без заработной платы, денег. Особенно это заметно у людей, которые едут в Польшу.

"И да, не будем скрывать, что такие ситуации порой имеют место. Что касается второго страха – это попасть к работодателю, который не корректно ведет документы. И потом работники сталкиваются с тем, что не могут оформить нужные документы", – добавила она.

Эксперты рынка труда в Польше часто удивляются тому факту, что украинцев не останавливает даже тот факт, что мошенники предлагают заоблачную оплату, не соответствующую низкой квалификации истца.

Слышим от них: "Я видел такое же объявление, но на более высокую ставку". Они уезжают там, где им обещают. Но через некоторое время возвращаются к нам, потому что столкнулись там либо с невыплатой зарплаты, либо с тем, что им некорректно вели документацию и потом они не смогли продлить свое пребывание на территории Польши,

– объяснила Анна Джоболда.