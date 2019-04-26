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      Страна изнутри: фотокнига Ukraїner о неизвестной Украине

      29 Читати новину українською
      Книга "Ukraїner. Країна зсередини"
      Книга "Ukraїner. Країна зсередини"

      Медиа-проект Ukraїner анонсировал выход книги об экспедиции по Украине "Ukraїner. Країна зсередини".

      Она появится в "Издательстве Старого Льва" с 18 мая и будет презентована 25 мая в 14:00 на Книжном Арсенале. За сутки с момента анонса на Facebook-странице Ukraїner уже более 700 экземпляров было оформлено по предзаказу.

      "Ukraїner. Країна зсередини" – книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая продолжалась с лета 2016-го до зимы 2018-го года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В книге собраны самые яркие моменты из путешествий по уникальным уголкам страны: истории людей и вдохновляющих мест трогают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной.

      В течение трех лет Ukraїner отсняли около 200 документальных историй. За это время к команде присоединилось несколько сотен волонтеров: авторов, редакторов, транскрибаторов, режиссеров, монтажеров, переводчиков, исследователей, дипломатов-коммуникаторов, решивших рассказать, какой же Украина является на самом деле.

      Эта книга о случайностях и закономерностях, которые случались с нами, начиная с июня 2016-го до октября 2018-го года, в течение этой насыщенной экспедиции. Здесь собраны истории из каждого региона, ко многим из них есть продолжение в qr-коде,
      – рассказал основатель проекта Богдан Логвиненко.

      Для иностранцев Ukraїner является ответом на вопрос: "Что такое Украина?" Материалы ukrainer.net переведены на девять языков. Планируется также англоязычная версия книги. Для украинского же читателя этот проект и эта книга – хороший способ узнать больше про собственную землю, расширить внутренние границы, которые годами формировались под влиянием стереотипов, страхов и медийных образов.

      Предзаказ книги "Ukraїner. Країна зсередини" доступен по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Литература Книги
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