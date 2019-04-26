Страна изнутри: фотокнига Ukraїner о неизвестной Украине

Медиа-проект Ukraїner анонсировал выход книги об экспедиции по Украине "Ukraїner. Країна зсередини".

Она появится в "Издательстве Старого Льва" с 18 мая и будет презентована 25 мая в 14:00 на Книжном Арсенале. За сутки с момента анонса на Facebook-странице Ukraїner уже более 700 экземпляров было оформлено по предзаказу.

"Ukraїner. Країна зсередини" – книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая продолжалась с лета 2016-го до зимы 2018-го года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В книге собраны самые яркие моменты из путешествий по уникальным уголкам страны: истории людей и вдохновляющих мест трогают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной.

В течение трех лет Ukraїner отсняли около 200 документальных историй. За это время к команде присоединилось несколько сотен волонтеров: авторов, редакторов, транскрибаторов, режиссеров, монтажеров, переводчиков, исследователей, дипломатов-коммуникаторов, решивших рассказать, какой же Украина является на самом деле.

Эта книга о случайностях и закономерностях, которые случались с нами, начиная с июня 2016-го до октября 2018-го года, в течение этой насыщенной экспедиции. Здесь собраны истории из каждого региона, ко многим из них есть продолжение в qr-коде,

– рассказал основатель проекта Богдан Логвиненко.

Для иностранцев Ukraїner является ответом на вопрос: "Что такое Украина?" Материалы ukrainer.net переведены на девять языков. Планируется также англоязычная версия книги. Для украинского же читателя этот проект и эта книга – хороший способ узнать больше про собственную землю, расширить внутренние границы, которые годами формировались под влиянием стереотипов, страхов и медийных образов.

Предзаказ книги "Ukraїner. Країна зсередини" доступен по ссылке.