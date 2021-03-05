"Злой волк": в странах Балтии стартовали учения НАТО – фото
В Эстонии и Литве стартовали учения "Злой волк". Это совместная работа экипажей НАТО и авиационных корректировщиков Балтии, направленная на отработку военного взаимодействия.
Источник:ERR.ee
Военные учения продолжаются дважды по две недели в год. Их цель – интегрировать воздушные и наземные подразделения.
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Как проходит обучение
На этой неделе учения проходили в Литве на авиабазе в Шауляе. Авиационные корректировщики сотрудничали с военно воздушными силами Италии – их самолеты стартовали с литовской базы.
Военные учения в Литве / Фото ERR
Военные учения в Литве / Фото ERR
Как отметил командующий боевой группой НАТО в Эстонии Пол Клейтон, эти учения показывают слаженное взаимодействие войск многих стран.
То, что они делают, направлено на улучшение уровня сотрудничества и отработки процедур. Это хорошее обучение как для пилотов, так и для самих совместных корректировщиков авиаудара,
– прокомментировал он.
Военные учения в Литве / Фото ERR
На следующей неделе учения продлятся на центральном полигоне в Тапа и в окрестностях города Раквере в Эстонии. Они будут проходить совместно с воздушными войсками Германии.
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