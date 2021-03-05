В Эстонии и Литве стартовали учения "Злой волк". Это совместная работа экипажей НАТО и авиационных корректировщиков Балтии, направленная на отработку военного взаимодействия.

Военные учения продолжаются дважды по две недели в год. Их цель – интегрировать воздушные и наземные подразделения.

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Как проходит обучение

На этой неделе учения проходили в Литве на авиабазе в Шауляе. Авиационные корректировщики сотрудничали с военно воздушными силами Италии – их самолеты стартовали с литовской базы.



Военные учения в Литве / Фото ERR



Военные учения в Литве / Фото ERR

Как отметил командующий боевой группой НАТО в Эстонии Пол Клейтон, эти учения показывают слаженное взаимодействие войск многих стран.

То, что они делают, направлено на улучшение уровня сотрудничества и отработки процедур. Это хорошее обучение как для пилотов, так и для самих совместных корректировщиков авиаудара,

– прокомментировал он.



Военные учения в Литве / Фото ERR

На следующей неделе учения продлятся на центральном полигоне в Тапа и в окрестностях города Раквере в Эстонии. Они будут проходить совместно с воздушными войсками Германии.



Военные учения в Литве / Фото ERR