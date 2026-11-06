Страны Балтии готовятся к сценариям 2014 года: командир "Азова" про учения партнеров

Военные из стран Балтии и Северной Европы перенимают украинский боевой опыт для отражения возможной российской агрессии. В частности, латвийские национальные гвардейцы изучают современные методы ведения войны с использованием беспилотных систем для обороны Риги.

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Почему страны Балтии готовятся к сценариям 2014 года?

Майор подчеркнул, что страны Балтии осознают опасность и заранее готовятся к возможному противостоянию с Москвой. Они учитывают события, которые разворачивались на территории Украины более десяти лет назад.

Они как раз и пригласили нас для того, чтобы максимально подготовиться, потому что у них уже начинают разворачиваться сценарии, похожие на те, что были у нас в 2014 году, это создание с помощью российской армии пропаганды Нарвской народной республики в Эстонии, и то же самое происходит, в принципе, по всем странам Балтии, где с помощью пророссийски настроенного населения они пытаются раскачать обстановку– пояснил военный.

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Он подчеркнул, что партнерам передают не просто навыки пилотирования ударных FPV-дронов или тяжелых бомбардировщиков, а целостные протоколы взаимодействия и процедуры планирования операций. В настоящее время балтийские военные работают по стандартам НАТО в условиях мирного времени, что накладывает определенные бюрократические ограничения.

В то же время на территории этих государств можно безопасно развернуть производство беспилотников для нужд Сил обороны Украины, защитив производственные мощности от ударов российских ракет и баллистических снарядов.

Как "Азов" сдерживает штурмы врага в Донецкой области?

Говоря о фронтовых буднях 12-й бригады "Азов", которая держит оборону в Донецкой области, командир отметил, что враг активизировал наступательные действия еще с начала лета. Оккупанты пытаются продвигаться вперед пехотой, на мотоциклах и квадроциклах даже во время непогоды.

Прежнее командование общевойсковой армией против нас регулярно так лгало об обстановке на фронте. Когда командование сменилось, их начали заставлять достигать тех рубежей, которые они показывали на картах для высшего командования. Поэтому они пытаются достичь этих рубежей и просто посылают российских солдат как мясо– сообщил "Крафт".

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Он добавил, что за один активный штурмовой день силами подразделения удается уничтожать до сотни захватчиков благодаря эффективному применению FPV-дронов, тяжелых бомбардировщиков и наземных комплексов. Россияне стремятся захватить более выгодные рубежи до начала зимы, а такая высокая интенсивность боев может сохраняться примерно до марта.

Каковы перспективы наземных роботизированных комплексов?

Комментируя применение наземных роботизированных комплексов (НРК), майор отметил, что это направление стремительно развивается. Хотя сейчас не хватает некоторых ресурсов, украинские военные активно отрабатывают процедуры взаимодействия таких систем с подразделениями РЭБ, радиоэлектронной разведки и БПЛА.

Перспектива у такого подхода однозначно есть, и сейчас почти все подразделения работают над тем, чтобы развиваться в этом направлении. К следующей весне мы увидим массовое распространение НРК по нашей линии фронта– прогнозирует командир батальона.

Чтобы помочь военным и в дальнейшем сдерживать врага и эффективно развивать направление НКР, присоединяйтесь к сбору средств по ссылке на Банке или по номеру карты

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Сбор средств на нужды 6-го батальона специального назначения бригады "Азов" / скриншот из видео