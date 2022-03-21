Такую информацию сообщил министр Латвии Талис Линкайтс в эфире TV3. Соответствующее решение правительства уже готовится.

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Талис Линкайт рассказал, что, несмотря на санкции против российских и белорусских компаний, в настоящее время перемещение грузов происходит, поэтому на работу портов это существенно не влияет.

"Самые пессимистические сценарии предполагают, что падение грузов в Вентспилском порту может составить около двух третей, в Риге – около 45%, а в Лиепае = от 20 до 30%", – предположил министр.

По его словам, Министерство транспорта призвало портовые администрации не пускать в порты российские суда. Однако порты к подобным призывам не прислушиваются.

Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, по моему мнению, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве,

– сообщил Линкайтс.

Это может быть и решение стран Балтии, добавил министр.

Линкайтс рассказал, что правительство Латвии надеялось на коллективное решение Европейского Союза. Однако, учитывая, что есть страны, которые решительно против этого, очевидно, решение будет региональным.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ужесточить санкции против России и Беларуси. Включая закрытие европейских портов для русских судов.