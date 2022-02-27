Украина начала получать большую помощь от союзников. Многие страны согласились помочь дать отпор российским войскам.

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Помощь от стран-членов НАТО

В НАТО заверили, что поддерживают нас как своего союзника в борьбе с оккупантами и готовы оказать широкую помощь. В Украину уже прибыли или вскоре прибудут пушки, боеприпасы, ракеты, противотанковые комплексы и системы противовоздушной обороны.

Оружием Украине помогли США, Великобритания, Бельгия, Канада, Чехия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словения и Нидерланды.

Италия готовится оказать финансовую поддержку, а в Испании собирают гуманитарную помощь. Турция тем временем углубляет оборонительные связи с Украиной.

В НАТО уверяют, что продолжат поддерживать Украину и призывают всех остальных делать то же самое.