Кроме того, водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь для Украины, будут свободно пропускать через государственную границу.

Все, кто хочет помочь Украине из-за границы: организуйтесь на местах через наши посольства или обращайтесь в определенный правительством перечень хабов для гуманитарной помощи,

– отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также идет организация эвакуационных рейсов к западной границе для украинцев и иностранных граждан. В частности, были запущены дизель-поезда по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Холм. МИУ также договорилось с Польшей, Германией, Словакией, Чехией и Австрией о бесплатном проезде украинских беженцев рейсами собственных железных дорог.

Укравтодор системно работает над формированием "зеленых коридоров" по ​​дорогам Украины, которые должны обеспечивать движение грузов, эвакуацию людей и одновременно препятствовать врагу. Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Важно – все знаки передаем местным властям или дорожникам. Мы вернем их на место после вывода войск агрессора из Украины,

– пояснил министр.

Он также сообщил, что Укрпошта с каждым днем ​​восстанавливает объем работы. Все отделения в крупных городах и райцентрах работают по графику (кроме тех, которые находятся в зоне боевых действий).

"Также сегодня ночью первый после войны автомобиль Укрпошты пересек границу и уже в Польше. До конца недели планируем восстановить экспорт настолько, насколько это возможно. Восстанавливаем и магистральные маршруты (в тестовом режиме), которые будут связывать восток и запад. Если все будет хорошо, эти коридоры расширим", – подчеркнул Кубраков.

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