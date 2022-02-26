Сумы обстреляли российские военные. По городу оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

Внимание В Сумах после обстрелов вспыхнули пожары: есть пострадавшие

Об угрозе обстрелов в регионе сообщили примерно в 16:30. После этого раздались взрывы.

На видео слышны крики людей, они просят о помощи.

Погибшие – не знаем, скорые, все сюда,

– слышно на видео.

Отметим, что бои за Сумы продолжаются уже несколько дней. Также оккупанты пытаются занять другие города региона. Одни из самых ожесточенных боев – за Ахтырку.