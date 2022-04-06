Как отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сначала в Бородянке нужно разобрать завалы. Об этом он отметил в эфире телеканала "Рада".

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Страшно представить, что ждет в Бородянке

Там (в Бородянке – 24 канал) ключевой вопрос сейчас – разбирать завалы. В Бородянке было относительно много многоэтажных построек и там в подвалах прятались люди. Сейчас нужно разбирать завалы и даже страшно вообразить себе, что можем увидеть под этими завалами,

– сказал Денисенко.

Он также добавил, что пугать должны не столько кадыровцы, сколько попытки разрушать населенные пункты. Все, что мы уже увидели в Мариуполе, Харькове, Сумах и Бородянке. Россияне, если не могут захватить города и села, они просто начинают их уничтожать.

Мы просим вас быть максимально ответственными. Как только раздастся сигнал воздушной тревоги – отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вашу жизнь.

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