Из-за лесных пожаров на Луганщине загорелись и несколько населенных пунктов. Помощь нужна и пострадавшим, и спасателям. На месте пожара круглосуточно работают волонтеры.

Що потрібно людям, які втратили свої домівки та близьких через пожежі на Луганщині, та як допомогти постраждалим – в ефірі 24 каналу у програмі "Ранок на 24" розповіла Русана Дика – психологиня благодійної організації "Восток-SOS", яка допомагала як рятувальникам, так і тим, хто постраждав від пожеж.

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Допомога постраждалим

За словами Русани Дикої, людини в Сєвєродонецьку проявили велику щедрість та співчуття – офіс допомоги було завалено одягом, продуктами, посудом, які принесли мешканці міста. Організація речі відвезла у село Смолянинове, а також відвідала дачний кооператив Вовче Озеро, де було 3 загиблих. Також члени організації відвідали постраждалих в лікарні.

Як зазначила Русана Дика, допомогу надавали двох типів:

матеріальну;

психологічну, соцпідтримку (адресну і загалом).

Психологиня переконана – першу допомогу було надано, і її вистачить на перший час. За її словами, в Смолянинове провозили допомогу ще й інші організації. Однак, звісно, не поверне зруйнованих будинків, і найважливіше – життя людей.

"Деякі розповідали, що лишилися всього за одну мить", – переповіла Русана Дика.



Через пожежі люди втратили свої домівки / Фото ДСНС

Про евакуацію людей і де зараз живуть постраждалі

За словами членкині організації, більшість постраждалих, з якими вона спілкувалася, мають родичів чи сусідів, у яких можуть пожити. Також психологиня розповіла, що брала участь в евакуації одного чоловіка в Сєвєродонецьк до його родичів.

Компенсації

Зеленський пообіцяв 300 тисяч компенсації людям, у яких знищено житло. На думку Русани Дикої, для повернення до звичного життя цих грошей буде недостатньо, адже у багатьох зруйнувався "весь світ". Проте в організації приблизно підрахували, що за ці гроші можна купити 1-кімнатну квартиру в Сєвєродонецьку.

"Тобто без даху над головою вони не залишаться, якщо в них буде мудрість розпорядитися цими фінансами", – пояснила Русана Дика.

Юридична допомога "Восток-SOS": 095 374 82 70 "Восток-SOS" на фейсбуці.

Що відомо про пожежі на Луганщині

Тиждень тому Луганщину охопили масштабні лісові пожежі. 5 людей загинули, десятки постраждали і залишились без даху над головою. 3 дні боротьби – і рятувальникам все ж вдалося локалізувати пожежу. Станом на 12-13 липня місцями продовжувала тліти лісова підстилка та деревина.

Розглядаються три основні версії займання лісів: складні погодні умови, необережне поводження з вогнем і підпал. Припускають, що це могли зробити і вороги з непідконтрольної території.

Сто прикордонників зі складу ООС приєдналися до ліквідації. Також залучили військовослужбовців Національної гвардії та підрозділи Національної поліції. Там працюють сотні людей.

Дивіться відео інтерв'ю з Русаною Дикою про допомогу постраждалим через пожежі на Луганщині