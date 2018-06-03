Страшные подробности экологического исследования Черного моря: что нашли ученые

Впервые в истории независимой Украины провели экологическое исследование Черного моря и жизни морских обитателей. Выводы почти на тысяче страниц подтвердили худшие предположения.

Черное море в пакете, точнее – в пакетах. А также жестяных банках, сигаретах, пластиковых стаканах, сумках и даже кедах. Нет, это не аллегория, а результаты экологического исследования.

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Двухлетние наблюдения ученых из разных стран мира завершились только на днях. Они спешили, чтобы успеть к Всемирному дню охраны окружающей среды, который по календарю – 5 июня. Мы покажем вам, чем же болеет Черное море и как каждый из нас может помочь ему выздороветь.

Солнце, море, пляж... Мусор. Летняя Одесса за последние несколько лет превратилась в главную туристическую достопримечательность страны. За сезон на побережье приезжает около двух с половиной миллионов туристов. И после шторма берег здесь местами выглядит так: крышки, сигареты, разорванные волнами пакеты. Все это, вместе с ракушками, работники здешних пляжей просто закапывают в песок. Отдыхающие это видят, но продолжают купаться.



Мусор на пляжах Одессы

Природа создала черноморский подводный мир насыщенным и разнообразным: бесчисленные виды рыб, дельфины, крабы. И вся эта жизнь бурлит лишь в слое толщиной 150 метров. Глубже – нет кислорода. В каком состоянии море сейчас, и пытались выяснить ученые, принимаясь за исследование стоимостью почти три миллиона евро – проект экологического мониторинга EMBLAS, который финансирует Евросоюз.

Последние 25 лет таких масштабных исследований не проводилось,

– заверила руководитель отдела Украинского научного центра экологии моря Светлана Ковалишина.

Единственным общим во всей толще воды есть, так сказать, следы человека – пластик, жестянки и пакеты. Они – везде и повсюду. И от них море тихо задыхается .

"Европейский союз приобщил лаборатории Греции, Италии, и они сделали некоторые пробы по новым показаниям: антибиотики, метогеномный анализ", – рассказал руководитель отдела Украинского научного центра экологии моря Юрий Деньга.

Данные о Черном море украинские ученые вместе с коллегами из Грузии, России и ЕС собирали два года. Выводы почти на тысяче страниц подтвердили худшие предположения.

Оказывается, что Черное море – одна из самых загрязненных частей нашей планеты. Мы нашли мертвого дельфина на украинском побережье и анализировали его. Это было страшно. Там химическое загрязнение – ртуть,

– отметил руководитель проекта ЕС и ПРООН Совершенствование экологического мониторинга EMBLAS Ярослав Слободник.

В целом ученые обнаружили в море около полторы сотни загрязнителей: среди них водоотталкивающие вещества с одежды, цитрамон, пестициды, пластик и микропластик. Самую серьезную угрозу представляет именно последний. Потому что до сих пор неизвестно, как он повлияет на природу и людей.

Теперь международная группа ученых должна предложить, как оздоровить Черное море. Первое, что предлагают украинцам, – отказаться от моющих средств с фосфатами и запретить продажу полиэтиленовых пакетов.



Работники пляжа закапывают мусор

"Речь идет о том, что вот мельчайшие частицы, которые не заметны невооруженным глазом, они, попадая в организм, постепенно мигрируют по цепочке и могут попасть через рыбу даже в человека. Мы это должны понимать, с чем мы имеем дело. Используя просто полиэтиленовые пакеты, идя по берегу моря, выбросив его, он же не сразу исчезает. И постепенно, разрушаясь, превращается в вот такие мелкие частицы, которые наносят вред живым организмам", – сказал директор Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

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Какую угрозу может таить пластик, человечество видит просто сейчас на печальной истории коралловых рифов. Их популяция за последние десятилетия уменьшилась вдвое. В частности и из-за пластика, что дрейфует. Кораллы воспринимают его за еду. Ядовитую пищу. Ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. Один мусоровоз ежеминутно. Химические следы каждого пакета от мусора исчезнут оттуда лишь за 400 лет.