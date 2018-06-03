Строительство "Северного потока-2" вызвало аномальное загрязнение Балтийского моря

"Безосновательные волнения", – так федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с Петром Порошенко неохотно охарактеризовал опасения Украины относительно строительства "Северного потока-2". Мол, транзит через нашу страну никто не будет закрывать. И благосклонны к "Северному потоку-2" в Германии далеко не все.

К примеру, тамошний Союз охраны природы и биоразнообразия аргументированно бьет тревогу. Вскоре после начала строительства "Северного потока-2" у побережья Германии были обнаружены десятки килограммов комков пластичной смазки.

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На побережье Грайсвальда лежат розовые куски жира на берегу природоохранной зоны. Экологи обеспокоены. На запрос 24 канала в немецком Союзе охраны природы и биоразнообразия объяснили:

Ответственные органы власти уверены, что именно Северный поток-2 вызвал заражение. Со вчерашнего дня все экоспециалисты находятся в гавани для дальнейшей экспертизы.

Немецкие экологи уже более года борются против строительства трубопровода. Прежде всего, как и коллеги из Финляндии, подали в суд на несоблюдение независимой процедуры выдачи разрешения на строительство. Эксперты утверждают, данные экологической экспертизы взяли на основе устаревших исследований. Кроме того, чтобы проложить газопровод длиной в 80,5 километров, строители должны очистить все на этом пути взрывными работами.

Взрывные работы – это не только вред для окружающей среды, но и такой коктейль химических веществ, которые могут попасть с мула донных отложений в открытое море. А дальше оно по пищевой цепочке может добраться до рыбы, к треске, например, которую там вылавливают и непосредственно к людям,

– отметил эксперт консультациного центра энергетики DIXI Group Роман Ницович.

Другие же немецкие эксперты не так озабочены морской зоной. Их беспокоит усиленная эксплуатация природных ресурсов. Поскольку согласно парижской конвенции в Евросоюзе договорились уменьшать использование такого газа и переходить на альтернативные источники тепла и энергии вообще.

"Это инвестиция в новую инфраструктуру, которая предвидит использование природного источника энергии и тепла. В то время, когда политика европейского союза это использование альтернативных источников энергии. Поэтому мы обеспокоены, что после постройки этого транзита, как минимум несколько десятилетий пойдет снабжение и использование природного газа. Северная Германия будет более важным, чем сейчас, плацдармом для газового бизнеса. Это преимущество для компаний северной Германии, потому что они смогут снизить цену на газ для населения", – подчеркнул эксперт из фонда Генриха Белля Роберт Сперфелд.

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В то же время, местные эксперты пытаются понять, чем же таки руководствовалось немецкое правительство, позволяя строительство газового транзита. Приязнь к России у немецкого общества заложена чувством вины после Второй мировой войны. 9 мая на странице МИД Германии в Facebook появилось видео, упомянув лишь о потерях российских солдат.

"Непонимание того, что во Второй мировой войне пострадали не только россияне, но и другие страны постсоветского пространства, открывает большую сферу для дезинформации", – сказал эксперт Института европейской политики в Берлине Людмила Мельник.

Вместе с тем эксперты в Германии советуют украинцам предлагать Европе более экономически обоснованную альтернативу "Северному потоку-2". Геополитический аспект на немцев уже не действует.