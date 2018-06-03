Украинцы выступят в Германии на международном танковом турнире
В немецком городе Графенвер стартовал международный танковый турнир. Участие принимают лучшие танковые экипажи мира, в частности и из Украины.
Команды будут показывать первенство в стрельбе, управлении танком и физической подготовке экипажа. Такие соревнования под эгидой НАТО проходят ежегодно. В прошлом году украинская команда впервые выступила и заняла 5-е место.
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В этом году наши военные надеются на лучшие результаты. Ведь к команде присоединился Роман Багаев, которого считают лучшим танкистом Украины. Украинцы покажут свое мастерство на танках Т-84. Продлятся соревнования до 6 июня.
Источник: 24 Канал
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