Українці виступлять у Німеччині на міжнародному танковому турнірі

У німецькому місті Графенвер стартував міжнародний танковий турнір. Участь беруть найкращі танкові екіпажі світу, зокрема, і з України.

Команди будуть показувати першість у стрільбі, керуванні танком та фізичній підготовці екіпажу. Такі змагання під егідою НАТО відбуваються щорічно. Минулого року українська команда виступила вперше і посіла 5-те місце.

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Цьогоріч наші військові сподіваються на кращі результати. Адже до команди долучився Роман Багаєв, якого вважають найкращим танкістом України. Українці покажуть свою майстерність на танках Т-84. Триватимуть змагання до 6 червня.