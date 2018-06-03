Провідні політики Німеччини планують ігнорувати ЧС з футболу

Чимало провідних німецьких політиків не мають наміру відвідувати Чемпіонат світу з футболу-2018, якрий пройде у Росії.

Про це пише "Німецька хвиля".

Серед тих, хто не збирається їхати в Росію є голова бундестагу Вольфганг Шойбле, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, міністра закордонних справ країни Хайко Маса і віце-канцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.

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У той же час на чемпіонат має намір поїхати міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер. Він має намір вживу подивитися один з матчів збірної.

Чи поїде не чемпіонат канцлер Ангела Меркель наразі не відомо.