Провідні політики Німеччини планують ігнорувати ЧС з футболу
Чимало провідних німецьких політиків не мають наміру відвідувати Чемпіонат світу з футболу-2018, якрий пройде у Росії.
Про це пише "Німецька хвиля".
Серед тих, хто не збирається їхати в Росію є голова бундестагу Вольфганг Шойбле, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, міністра закордонних справ країни Хайко Маса і віце-канцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.
Читайте також: У Брюсселі закликають не їхати на фінал Кубку світу з футболу
У той же час на чемпіонат має намір поїхати міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер. Він має намір вживу подивитися один з матчів збірної.
Чи поїде не чемпіонат канцлер Ангела Меркель наразі не відомо.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі