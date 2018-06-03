Ведущие политики Германии планируют игнорировать ЧМ по футболу
Немало ведущих немецких политиков не намерены посещать Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.
Об этом пишет "Немецкая волна".
Среди тех, кто не собирается ехать в Россию, председатель бундестага Вольфганг Шойбле, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Хайко Масса и вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц.
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В то же время на чемпионат намерен поехать министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Он намерен вживую посмотреть один из матчей сборной.
Поедет ли на чемпионат канцлер Ангела Меркель пока не известно.
Источник: 24 Канал
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