Против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", США готовят санкции, – СМИ

Против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2", администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции.

Об этом сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники, передает Радио Свобода.

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"Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США", – говорится в сообщении издания.

В США и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что "Северный поток-2" усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.