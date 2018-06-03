Проти країн, що беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", США готують санкції , – ЗМІ

Проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2", адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції.

Про це повідомляє американське видання Foreign Policy з посиланням на власні джерела, передає Радіо Свобода.

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"Білий дім розглядає й інші шляхи блокування проекту "Північний потік-2", але більшість ключових фігур в адміністрації схиляються до санкційного сценарію. Аналогічні настрої переважають і в Конгресі США", – йдеться у повідомленні видання.

У США і багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що "Північний потік-2" посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.